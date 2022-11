LNG-Lieferungen Gas-Deal mit Katar: Eine Liebeserklärung an die Realpolitik

Für diesen und den nächsten Winter, die sehr kritische Phase, bringt der Deal den Deutschen also noch nichts. Auch zeigt er eindeutig, wer in der Hackordnung der Katarer vorne liegt: China an Position eins, die USA mit ConocoPhilipps an zwei, die Europäer und deutsche Unternehmen dann vielleicht an drei. Das rührt vor allem auch daher, dass die Chinesen bereit sind, lange Vertragslaufzeiten zu akzeptieren. Für Deutschland, das bis 2045 klimaneutral sein will, ist ein LNG-Importvertrag mit 27 Jahren Laufzeit nicht vorstellbar. Kein Wunder also, dass Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag in Berlin sagte: „15 Jahre ist super.“