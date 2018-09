Rodung Weitere Proteste am Hambacher Forst

23. September 2018

Auch vom Regen ließen sich die Protestanten nicht abhalten. Bild: REUTERS Bild:

Während am Hambacher Forst weiter demonstriert wird, kam am Wochenende heraus: Der RWE-Chef traf sich mehrmals mit Vertretern der Bundesregierung. In Sachen Moratorium blieben die Treffen jedoch ohne Ergebnis.