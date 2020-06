RWE-Hauptversammlung Der Essener Energiekonzern wird die Kohle-Gegner nicht los

Immerhin will RWE bis zum Jahr 2022 fünf Milliarden Euro in Erneuerbare Energien und Speicher investieren. Die weltweite Kapazität von Wind und Sonnen soll so von neun auf 13 Gigawatt steigen. Ökostromanlagen mit einer Kapazität von rund drei Gigawatt befinden sich schon im Bau. Wachsen will RWE mit der grünen Stromerzeugung vor allem im Ausland. Große Hoffnung setzt Rolf Martin Schmitz neben Europa und den USA auf Asien - Neuland für RWE und auch politisch nicht ganz ungefährlich. „RWE braucht für Projekte in Japan, Korea und Taiwan viel internationale Erfahrung im Vorstand und im Aufsichtsrat“, sagt Golz von Deka Investment. Und sie weist darauf hin, dass RWE im Ausland nicht sehr erfolgreich gewesen sei – und die waren in der westlichen Hemisphäre. Projekte wie Thames Water in Großbritannien und American Water Works in den USA stellte RWE ein.