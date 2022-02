Strom- und Gaspreise „Die Energiewende gibt es nicht zum Billigstromtarif“

Im Moment ist das aber noch nicht der Fall, oder? Zumindest haben Sie selbst im Januar noch von einem Verlustgeschäft gesprochen.

Ja, im Moment belastet diese Entwicklung unser Ergebnis. Das ist auch nicht verwunderlich: Die Situation am Energiemarkt ist derzeit angespannter denn je. In der Vergangenheit gab es zwar auch immer wieder Bewegungen in den Märkten, aber es gab einen abzuschätzenden Korridor, in dem sich Gas- oder Strompreise entwickelt haben. Diesmal ist es anders. Auf einen Schlag sind die Preise massiv nach oben gegangen – sowohl für kurzfristige Einkäufe als auch an den Terminmärkten für die kommenden Jahre. Wir mussten im Dezember zu den aktuellen Konditionen am Markt einkaufen. Das ist dann eben ein Einkaufspreis, den Sie über den Grundversorgungstarif, den Sie in Rechnung stellen, nicht refinanzieren können. Aktuell beschaffen wir schon Mengen für 2023 und 2024. Und auch die kriegen Sie jetzt nun mal nicht mehr zu den Preisen von vor einem Jahr. Wir werden deshalb zwangsläufig auch unsere Preise anpassen müssen – vielleicht sogar noch 2022. Unsere Grundversorgungskunden werden aber in einem Tarif bleiben.