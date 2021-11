Wasserstoff aus der Wüste Thyssenkrupp wird Gesellschafter bei Desertec

Kaum fassbare 500 Milliarden Euro an Investitionen sollten in riesige Solarkraftwerke in Nordafrika und dem Mittleren Osten sowie für den Aufbau von Hochleistungsstromnetzen fließen. Doch wenige Jahre nach dem Start war die Euphorie schon wieder verflogen. Zerstritten und desillusioniert zogen sich die meisten der beteiligten Firmen 2013 aus den Projekt zurück. Desertec galt als tot.