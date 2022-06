Windanlagenbauer Großaktionär Acciona stützt Nordex erneut mit 139 Mio Euro

Der Hamburger Windanlagenbauer Nordex hat eine weitere Finanzspritze von seinem spanischen Großaktionär Acciona bekommen. Die Spanier zeichneten eine Kapitalerhöhung um zehn Prozent im Volumen von 139,2 Millionen Euro, wie Nordex in der Nacht zum Montag mitteilte. Die neuen Aktien seien zu je 8,70 Euro, dem Schlusskurs vom Freitag, ausgegeben worden. Vorstandschef José Luis Blanco sprach von einem „klaren Vertrauensbeweis in das enorme Potenzial der Onshore-Industrie und in unser Unternehmen“. Damit erhöht Acciona seine Beteiligung an Nordex von 33,6 auf 39,6 Prozent.