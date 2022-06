Windindustrie Windanlagenbauer Nordex in der Abwärtsspirale

Nordex gehört damit zu einer ganzen Reihe von Windanlagenbauern, denen die Inflation zu schaffen macht. In den vergangenen Wochen hatten auch die Konzerne Vestas und Siemens Gamesa wegen der steigenden Kosten ihre Jahresprognosen gesenkt.



Erst im Januar hatte Nordex angekündigt, das Fertigungswerk für Rotorblätter in Rostock zu schließen. In wenigen Tagen ist es so weit: Am 30. Juni verlieren 500 Menschen ihren Arbeitsplatz. Begründet wird die Schließung vom Unternehmen mit einem schwierigen Wettbewerbsumfeld und einer Verschiebung der Nachfrage nach größeren Rotorblättern, die nicht an dem Standort hergestellt werden könnten. Die Rotorblätter werden künftig im Ausland hergestellt, weil es dort billiger ist.