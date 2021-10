Ex-Minister Ehemaliger Adidas-Haupteigentümer Bernard Tapie gestorben

Beim Verkauf von Anteilen am deutschen Sportartikelhersteller Adidas Anfang der 1990er-Jahre hatte sich der schillernde französische Geschäftsmann von der früheren Staatsbank Crédit Lyonnais geprellt gesehen und geklagt. Daraufhin soll er eine Entschädigung von 400 Millionen Euro zu Unrecht bekommen haben. Von den Betrugsvorwürfen wurde er 2019 freigesprochen.



Tapie war in Frankreich eine schillernde Figur, die aber auch Negativschlagzeilen machte. Nach dem Gewinn des fünften Ligatitels mit OM in Folge kam 1993 heraus, dass Funktionäre vor dem Spiel gegen Valenciennes Schmiergelder gezahlt hatten. Der Titel wurde aberkannt, der Club 1994 in die 2. Liga strafversetzt. Ende der 1990er Jahre folgte eine Haftstrafe unter anderem wegen Bestechung und Unterschlagung. In den vergangenen Jahren stand Tapie auch wegen eines Gerichtsprozesses wegen mutmaßlicher Veruntreuung öffentlicher Mittel im Fokus.