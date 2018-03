22 Millionen Euro: Milchkonzern Fonterra beteiligt sich an Foodspring

Mit dem Geld will das Start-up unter anderem „den Sprung auf den weltweit größten Markt für Functional Food wagen“, sagte Foodspring-Mitgründer Tobias Schüle dem Magazin. „Daher werden wir im Laufe des Jahres den Schritt in die USA machen“, so Schüle. In Deutschland will Foodspring einen Teil der Produkte künftig nicht mehr nur Online sondern auch in klassischen Supermärkten anbieten. Auch ein Ausbau des Sortiments ist geplant. Neben Fitnessprodukten würden derzeit Nahrungsmittel für „konzentrierteres Arbeiten“ und „besseres Schlafen“ entwickelt. Das 2013 gegründetes Unternehmen ist in 17 europäischen Ländern aktiv und strebt nach eigenen Angaben 2018 „einen oberen zweistelligen Millionenumsatz“ an.