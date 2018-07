Accessoires: Vier von fünf importierten Sonnenbrillen kommen aus China

WiesbadenFür viele Menschen sind Sonnenbrillen ein unverzichtbares Accessoire in der hellen Zeit des Jahres. Die Kunden in Deutschland greifen dabei häufig zu importierten Modellen, von denen im vergangenen Jahr 52,4 Millionen Stück im Gesamtwert von knapp 265 Millionen Euro eingeführt wurden. Gut vier von fünf Importbrillen stammten dabei aus China, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete.