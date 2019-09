ADV: Pünktlichkeit an deutschen Flughäfen hat sich im Juli verbessert

An den deutschen Flughäfen hat sich im Juli die Pünktlichkeit verbessert. So waren 70,1 Prozent der Flüge pünktlich, wie der Flughafenverband ADV am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das waren 12,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor, als der europäische Luftverkehr in einem bis dahin beispiellosen Sommer-Chaos steckte. Gründe waren damals unter anderem das Überangebot der Airlines und zu wenig Personal bei der Flugsicherung.