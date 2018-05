Airline in der Krise: Frankreich steht bei Air France vor einem Scherbenhaufen

Der erst seit 22 Monaten amtierende Chef hatte seinen Rückzug bekanntgegeben, nachdem eine deutliche Mehrheit der Mitarbeiter in einem Referendum am Freitag seinen Kompromissvorschlag einer Lohnerhöhung um sieben Prozent in vier Jahren abgelehnt hatte. Seit Wochen wird bei Air France immer wieder gestreikt, am Montag war es der 14. Tag mit Ausständen.