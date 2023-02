Amazon „Wir finden die neuen Schlupflöcher der Kriminellen“

Sie sollen leere Tonerkartuschen des Markenherstellers Brother gekauft, mit unechtem Tonerpulver befüllt und über Amazon an Kunden verkauft haben. Nun verklagen Amazon und der Originalhersteller erstmals in Deutschland 18 mutmaßliche Mitglieder eines hierzulande ansässigen Fälscherrings, wie die WirtschaftsWoche erfahren hat. Laut einer Mitteilung der Polizei Berlin handelt es sich um eine hohe vierstellige Zahl an wiederaufgefüllten Tonerkartuschen – etwa 100 Einsatzkräfte waren demnach an den Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg beteiligt. Die Behörden sind durch Hinweise der Amazon-Spezialeinheit Counterfeit Crimes Unit (CCU) auf die Tatverdächtigen aufmerksam geworden. Im Interview spricht der Chef der Amazon-Spezialeinheit über den Kampf gegen Produktfälscher.