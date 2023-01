Automatisierung in der Logistik Die Massenentlassungen bei Amazon sind wohl erst der Anfang

Vor allem Beschäftigte der E-Commerce-Sparte und der Personalabteilung müssen ihren Hut nehmen, rund sechs Prozent der etwa 300.000 Mitarbeiter in der Verwaltung. Insgesamt beschäftigt Amazon nach eigenen Angaben weltweit über 1,5 Millionen Menschen, die meisten davon in der Liefer- und Lagerinfrastruktur. Und genau hier liegt das Problem. Über kurz oder lang rechnen Experten damit, dass menschliche Arbeitskraft in den Logistiklagern immer stärker durch maschinelle Lösungen ersetzt wird – und das nicht nur bei Amazon, sondern in der gesamten Branche. So seien sechs der sieben Kerntätigkeiten von Lager- und Transportarbeitern bereits Stand heute automatisierbar, zeigt eine Auswertung des sogenannten „Job-Futuromats“ des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Das Online-Tool soll bei der Beantwortung der Frage helfen, ob und wie Technologien einen Job verändern werden.