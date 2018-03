Angriffe von Taxifahrern: Uber-Fahrer in Istanbul fürchten um ihr Leben

„Meine Fahrer sind verängstigt“, sagt der 56-jährige Fahrunternehmer Bekir Cambaz, der in der Stadt 52 Uber-Fahrzeuge betreibt. Überall in der Stadt würden seine Fahrer von Taxifahrern angegriffen. „Zuletzt musste einer meiner Angestellten mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus“, berichtet Cambaz. Er sei an einer Busstation zusammengeschlagen worden.