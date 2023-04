Apothekensterben Rumänien und Estland sind besser mit Apotheken versorgt als Deutschland

Das rote Apotheken-A auf weißem Grund verschwindet immer häufiger von Deutschlands Straßen. Im Jahr 2000 gab es noch 21.592 Medikamenten-Versorger in Deutschland. Seitdem wurden zahlreiche Apotheken-Schilder abgeschraubt. Ende 2022 lag ihre Zahl bei 18.068; zu Beginn dieses Jahres waren es nur noch 17.939. Laut den Daten des Apotheker-Verbands ABDA schließt damit fast jeden Tag eine Apotheke. Besonders schlecht ist die Versorgung in den ländlichen Regionen. Dort müssen die Bewohner oft viele Kilometer zurücklegen, um an ihre Medikamente zu kommen. In den beliebten Innenstadt-Lagen knubbeln sich die Pharmazien dagegen oft auf wenigen hundert Metern.