Lieferengpässe in Apotheken „Ich schätze, dass um die tausend Medikamente fehlen“

Was sagen denn ihre Kunden, wenn sie so lange auf ein Medikament warten müssen?

Denen müssen wir oft sehr viel Geduld abverlangen. Einige wenige sind auch ungehalten. Die meisten haben aber sehr viel Verständnis und sind froh, dass ihnen kompetent geholfen werden kann.



Und was sagen die Hersteller, warum sie nicht liefern können?

Die geben eher ausweichende Antworten. Aber es gibt natürlich eine Reihe übergeordneter Gründe – die hohe Abhängigkeit bei Wirkstoffen und Vorprodukten von China und Indien, die Preispolitik in Deutschland oder Probleme in der Lieferkette. Vor einiger Zeit konnte ein Halsspray nicht ausgeliefert werden, weil es kein Papier für die Beipackzettel gab. Manchmal sind es auch profane Gründe: So hat ein großer Hersteller für den nächsten Winter die Lieferung von Nasensprays abgesagt, weil es Probleme mit dem Sprühmechanismus gibt.