Arbeitnehmervereinigung: Chinesische Tech-Konzerne Didi und JD.com installieren Gewerkschaften

Der Arbeitsmarktforscher Adian Chau aus Hongkong erklärte, die Gewerkschaften in China kümmerten sich nur selten um die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen. Sie beschäftigten sich vor allem mit Arbeitssicherheit und versuchten, bei individuellen Beschwerden zu helfen. Vor kurzem erklärte das höchste Gericht Chinas die Arbeitszeitregel „996“ für illegal. „996“ steht für eine Arbeitszeit von 09.00 Uhr morgens bis 09.00 Uhr abends an sechs Tagen in der Woche, also eine 72-Stunden-Woche.