Ausstiegs-Wirren Wie sich Spediteure und Logistiker auf den Brexit-GAU vorbereiten

Dorthin reist die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag. Mit im Gepäck hat sie die Hoffnung, die europäischen Staats- und Regierungschefs mögen den EU-Austritt ihres Landes aufschieben, mindestens bis Juni. Doch das ist alles andere als gewiss: Kein einziger Mitgliedstaat darf ausscheren. Einen Aufschub wird es nur im Konsens geben. Und so steigt an einer der Hauptschlagadern der europäisch-britischen Wirtschaftsbeziehungen von Tag zu Tag die Nervosität.