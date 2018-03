BGH-Urteile: Amazon erzielt weitgehenden Erfolg im Markenstreit

KarlsruheDer Internet-Handelsriese Amazon hat sich in zwei markenrechtlichen Auseinandersetzungen vor dem Bundesgerichtshof weitgehend durchgesetzt. Die Revision des österreichischen Herstellers von Matten zur Fußreflexzonenmassage, Gofit Gesundheit GmbH, wies der Senat in seinem Urteil am Donnerstag zurück.