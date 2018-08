Bikesharing: Leihrad-Anbieter Obike bleibt abgetaucht

In Deutschland wuchsen in den vergangenen Wochen und Monaten die Probleme mit den Obikes. Der Anbieter war für die Städte nicht mehr erreichbar, die Räder standen vielerorts im Weg. Inzwischen sagt das Züricher Transportunternehmen „Umzug 24“, es habe mehr als 50.000 Obikes in Europa übernommen – darunter auch die in Hamburg eingelagerten – und verkaufe sie nun unter anderem an Großhändler in Düsseldorf, Hamburg und München. „Wir hoffen, dass wir am Ende eine schwarze Null schreiben“, sagte „Umzug 24“-Chef Firat Kutal der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.