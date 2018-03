Bilanz-Blitzanalyse: Adidas-Konkurrent Under Armour rutscht in die roten Zahlen

Die Konkurrenten

Adidas und Puma waren zuletzt in Amerika wesentlich dynamischer unterwegs als Under Amour. Zeitweise hatte Under Armour Adidas als Nummer zwei in den amerikanischen Sportgeschäften verdrängt. Doch der nach Nike zweitgrößte Sportartikel-Hersteller der Welt hat den Angreifer aus Baltimore längst wieder überholt in den USA, dem weltweit wichtigsten Sportmarkt. Von den zehn meistverkauften Turnschuhen in Amerika stammten vergangenes Jahr acht von Nike und zwei von Adidas. Under Armour war in den Top-Ten nicht vertreten.