Billigflieger Pilotenverbände sehen Ryanair-Standortschließungen als Kriegserklärung

BerlinPilotenverbände in Europa bewerten das Schließen von Ryanair-Standorten als Kriegserklärung des Billigfliegers. „Es sollte nicht überraschen, wenn die Ryanair-Piloten darauf bestehen, dass die Arbeitskampfmaßnahmen, inklusive Streiks, in diesen Ländern weitergehen“, teilte die deutsche Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Freitag mit. Dies sei die Botschaft europäischer Pilotenverbände und -gewerkschaften. „Piloten und Kabinenbesatzung dazu zu zwingen, ihren Standort zu wechseln oder ihren Job und ihr Einkommen zu verlieren, ist sicherlich nicht das, was wir brauchen, um Vertrauen und eine solide Basis für Verhandlungen zu bauen“, sagte VC-Präsident Martin Locher.