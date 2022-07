Billigfluggesellschaft: Ryanair verzichtet wegen möglicher Corona-Herbstwelle auf Prognose

Trotz der Engpässe und langer Schlangen an vielen Flughäfen will Ryanair deutlich mehr Flüge anbieten als vor der Corona-Pandemie, wie das Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Doch mögliche neue Virusvarianten und die Vorsicht vieler Kunden stimmen das Management zurückhaltend – so gab O'Leary weiterhin keine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr ab.