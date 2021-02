Börsen-Neuling: Online-Modehändler Mytheresa erzielt Umsatz- und Ergebnissprung

Der Online-Modehändler Mytheresa hat dank des Rückenwindes durch weltweit geschlossene Läden in der Coronakrise und dem Trend zum Online-Shoppen einen Umsatz- und Ergebnissprung hingelegt. Die Erlöse kletterten von Oktober bis Dezember um ein Drittel auf knapp 159 Millionen Euro, wie das in München ansässige Unternehmen am Donnerstag mitteilte, das im Januar sein Börsendebüt in New York feiert.