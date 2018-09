Boykott von Unilever-Produkten Kaufland attackiert mit der Edeka-Strategie

Und ein so aggressives Aufbäumen kann wirtschaftlich sinnvoll sein?

Der Preiskonflikt mit Nestlé war für Edeka definitiv lohnenswert, denn am Ende haben sich beide Parteien auf günstigere Einkaufspreise geeinigt. In der Regel ist ein solcher Preiskonflikt allerdings für beide Parteien wirtschaftlich schlecht - zumindest kurzfristig: Kaufland sortiert starke Marken aus, auf die viele Kunden aber nicht verzichten wollen. Diese Kunden könnte Kaufland an die Konkurrenz verlieren. Für Unilever ist Kaufland ein wichtiger Handelspartner, nicht nur auf einem so bedeutenden Markt wie Deutschland. Sollte Unilever nachgeben und die Lieferpreise wieder senken – was zu erwarten ist ¬ dann hat sich der Preiskonflikt für Kaufland gelohnt, ganz nach dem Vorbild Edeka.