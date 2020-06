Wer Beispiele dafür sucht, wie man in Deutschland erfolgreich eine Marke etabliert: Decathlon ist eins. Der französische Sport- und Outdoorartikelhersteller ist seit 2016 auf der Überholspur, und das in fast allen Belangen. Mitte 2016 zum Beispiel kannte die Marke jeder vierte Deutsche, heute ist es jeder zweite. Decathlon hat in vier Jahren die Bekanntheit verdoppelt. Inzwischen ist die Marke bekannter als Globetrotter, und geht es so weiter, kennen sie in sechs bis zwölf Monaten mehr Menschen in Deutschland als SportScheck und Karstadt Sports.