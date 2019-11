Oft heißt es allerdings: „Nur in Ihrer Apotheke“. Dementsprechend kommen auch Shop-Apotheke.com und DocMorris für die Erkältungsmittel-Zielgruppe übermäßig häufig in Frage. Die gute Nachricht für stationäre Apotheken: Mehr als zwei Drittel der Erkältungsmittel-Interessenten lassen sich beim Kauf rezeptfreier Medikamente in der Apotheke beraten. Grundsätzlich sind sie Over-the-counter-Medikamenten offener gegenüber eingestellt. Für 53 Prozent von ihnen kommt etwa der Kauf von Voltaren in Betracht, gegenüber nur 36 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Dabei spielt aber sicher auch die Demographie eine Rolle. Potenzielle Erkältungsmittel-Kundinnen und -Kunden sind älter und haben ein höheres Einkommen als Durchschnittsdeutsche.