Wollen Händler ihre Zielgruppen gezielt ansprechen, sollten sie wissen, welche Eigenschaften sie haben. Aber nicht nur das – ebenfalls hilfreich sind Informationen darüber, wofür sich diese Zielgruppen überhaupt interessieren. Und das hilft am Ende hoffentlich auch den Verbrauchern selbst, wenn sie Informationen über Rabatte zu entsprechenden Produkten erhalten, die für sie überhaupt infrage kommen.



Repeat Buyers: Hohes Interesse an Amazon Echo, Senseo und Lego



Die Black Friday Easy Converter interessieren sich zum Beispiel deutlich weniger für die Sony Playstation und Amazon Fire TV als die Repeat Buyers – was an ihrem höheren Alter liegen könnte. Ein im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittliches Interesse haben sie dagegen zum Beispiel an Dallmayr und der Drogeriekette Rossmann. Den Kauf eines Gerätes von Bauknecht, Miele und Bosch ziehen beide Zielgruppen gleichermaßen in Erwägung.



Produkte, die ein im Vergleich zur Gesamtbevölkerung besonders ausgeprägtes Kaufinteresse bei den Black Friday Repeat Buyers wecken, sind leichter zu finden. Zu den anvisierten Produkten zählen unter anderem Amazon Echo, Samsung Galaxy, Apple, Nike, Senseo, Nespresso und Lego. Interessanter Weise zeigt ein Blick in unseren Markenmonitor BrandIndex ebenfalls einen Hang dieser tendenziell jüngeren, probierfreudigen und onlineshopping-affinen Zielgruppe zum klassischen Brettspiel, beispielsweise aus dem Kosmos- oder Ravensburger-Verlag, die im Vergleich hier besser abschneiden als im Durchschnitt.