Brandindex: Ryanair: Volle Flieger trotz Image-Sturzflug

Das erklärt auch, weshalb die Berichterstattung sich kaum unmittelbar auf die Passagierzahlen auswirkt. In unseren täglichen Umfragen geben heute nicht signifikant weniger Deutsche an, dass eine Buchung bei Ryanair für sie infrage kommt, als vor ein oder zwei Wochen – der Anteil pendelt im beobachteten Zeitraum geringfügig um die sieben Prozent-Marke der Erwachsenen. Viele von ihnen fliegen sogar mit Ryanair, obwohl sie dem Unternehmen eher ablehnend gegenüberstehen. 1,1 Millionen Deutsche über 18 Jahren haben in den vergangenen zwölf Monaten trotz eines persönlichen negativen Gesamteindrucks ein Ryanair-Ticket gebucht. Das zeigt eine Analyse mit YouGov Profiles.