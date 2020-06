Wer sich so kurz nach der Markteinführung schon vorstellen kann, die neue Milka-Creme zu kaufen, sieht sich selbst häufig als eine Art Mikro-Influencer: Jeder Zweite sagt, Freunde und Bekannte würde bei ihm Rat einholen, bevor sie bestimmte Produkte kaufen. Nahezu die Hälfte der Milka-Interessenten sagt auch, dass sie im Supermarkt jedes Mal Produkte kaufen, die sie eigentlich gar nicht kaufen wollten. Es ist also recht wahrscheinlich, dass sich ihre Neugier auf die Haselnusscreme bald in einem Impulskauf niederschlägt.



Kaufargument Palmöl



Ein in Testberichten immer wieder hervorgehobenes Unterscheidungsmerkmal zwischen Nutella und der Haselnusscreme von Milka ist, dass im Milka-Produkt statt Palmöl Sonnenblumenöl steckt. Die Palmöl-Gewinnung gilt als ökologisch bedenklich. Laut YouGov-Profiles versuchen 29 Prozent der Nutella-Kunden, Produkte mit Palmöl zu vermeiden – eine Käuferschicht, die Milka gezielt ansprechen könnte. Nutella stellt auf seiner Website allerdings ausführlich die Vorteile von Palmöl für das Produkt heraus und versichert, in Deutschland nur als nachhaltig zertifiziertes Palmöl zu verwenden.