Die vorgeschlagene Mischung aus Ramazzotti Aperitivo Rosato und Schweppes-Getränken wie Indian Tonic Water scheint vom Grundsatz her schon mal zu passen. Das Zielgruppen-Analyse-Tool YouGov Profiles zeigt: Ramazzotti-Kunden trinken deutlich häufiger Schweppes als der deutsche Durchschnitt.



Insgesamt hat Ramazzotti in Deutschland eine sehr gute Ausgangssituation: Die Kundenzufriedenheit ist (unter den Markenkennern) höher als bei Jägermeister, Fernet Branca, Underberg und Kuemmerling. Die Marke erzeugt eine so hohe Weiterempfehlungsbereitschaft wie sonst kein Kräuterschnaps, und auch der Index, der die belastbarste Aussage über das Image einer Marke liefert, ist bei Ramazzotti so hoch wie bei sonst keinem Konkurrenten.