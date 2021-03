Die Kampagne hat ihre Zielgruppe offenbar erreicht. Überdurchschnittlich viele jüngere Verbraucher gaben zuletzt an, dass sie sich an Milka-Werbung erinnern können. Darüber hinaus hat die Kampagne auch die Kauflust gesteigert. Seit Anfang des Jahres geben Instagram-Nutzer verstärkt an, dass Milka für sie beim Süßwarenkauf infrage kommen würde. Der Anteil der Kaufinteressenten unter den Insta-Usern liegt bis heute sogar deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil nur zehn Prozent der Verbraucher angeben, dass Angebote in sozialen Medien sie zum Kauf eines Produkts bewegen könnten.