Brauereien Flaute auf dem weltweiten Biermarkt

An der Vormachtstellung von ABInbev mit Marken wie Becks, Budweiser, Stella Artois oder Michelob ändert auch nicht die Tatsache, dass die Belgier in dem ein oder anderen Land Brauereien verkauft haben und weiterhin verkaufen wollen. Mit einem Ausstoß von mehr als 610 Millionen Hektolitern, brauen die globalen Belgier fast drei Mal so viel Gerstensaft wie der erste Verfolger, die niederländische Heineken. Dabei würde ABInbev sogar gerne den ein oder anderen Hektoliter abgeben. In Deutschland suchen die Belgier händeringend nach einem Käufer für die ostdeutsche Brauerei Hasseröder und den niederrheinischen Altbierbrauer Diebels.