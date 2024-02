Brauereien: „Rabenschwarzes Jahr“: Bierabsatz 2023 deutlich gesunken

In der Bilanz zeigt sich den Angaben des Statistikamtes zufolge ein auffälliges saisonales Muster. „Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs- und Sommermonaten stieg, ging er im Herbst und Winter wieder zurück“, hieß es. Erkennbar sei darüber hinaus ein langfristiger Trend: „Der jährliche Bierabsatz geht in Deutschland kontinuierlich zurück.“ So war er 2023 um 11,5 Prozent niedriger als zehn Jahre zuvor (9,5 Milliarden Liter) und sogar 25,3 Prozent niedriger als vor 20 Jahren (11,2 Milliarden Liter).