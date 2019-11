British-Airways-Mutter: Luftfahrtkonzern IAG kauft spanische Air Europa für eine Milliarde Euro

Air Europa bietet nationale und internationale Flüge zu 69 Zielen an, darunter Langstreckenflüge nach Lateinamerika, in die Vereinigten Staaten und in die Karibik. Das Unternehmen kam Ende 2018 auf eine Flotte von 66 Flugzeugen und beförderte im abgelaufenen Jahr 11,8 Millionen Passagiere. Zu IAG gehören neben British Airways bereits die Fluggesellschaften Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level.