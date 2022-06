Chaos auf den Schienen Bahnchef Lutz zu Verspätungen: „Ich leide wie ein Hund“

Mehr als jeder dritte Fernzug kam im Mai zu spät – so schlecht war die Quote seit zwölf Jahren nicht mehr. Auch Regionalzüge verspäten sich häufiger. Lutz hatte kürzlich mit dem Bund eine Generalsanierung der wichtigsten Strecken ab 2024 angekündigt. Diese betreffe die „Halsschlagadern“ des deutschen Schienennetzes, sagte Lutz am Mittwoch.