In der EU und Deutschland gibt es Ethikräte und es entstehen ethische Werte durch die Zivilgesellschaft. In China werden solche ethische Standards durch die chinesische Regierung vorgeben. Setzen Sie sich damit auseinander, wie ethische Grundsätze dort entstehen und genutzt werden?

Wir haben bioethische Beratungsgremien, mit denen wir uns gemeinsam Trends anschauen und diskutieren. In der Arzneimittelforschung sehe ich dieses Problem in China nicht. Die Standards für die Ethikkommissionen sind international festgelegt. Da geht es um den Schutz der Patienten. Zum Beispiel die Frage, wie man bei psychisch Kranken Forschung betreiben kann. Wie kann dieser mitentscheiden, ob eine neue Therapie an ihm getestet werden darf. Das sind ganz praktisch Fragen. Da hat China durch den Beitritt in den International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) auch die gleichen Standards unterschrieben, wie wir sie in den USA und der EU haben.