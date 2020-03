Coronakrise: Puma meldet Kurzarbeit an – Vorstand verzichtet auf Gehalt

Auch der weltweit drittgrößte Sportartikelkonzern Puma will die Folgen der Coronavirus-Pandemie mit Kurzarbeit bewältigen. Das Unternehmen habe für rund 1400 Mitarbeiter in Deutschland für die kommenden drei Wochen Kurzarbeit angemeldet, sagte eine Puma-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Die Belegschaft soll nur 50 Prozent ihrer Arbeitszeit leisten, mit Hilfe der Arbeitsagentur aber den vollen Lohn bekommen.