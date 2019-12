Das Geschäft mit der Magen-Medizin Wer an der Weihnachts-Völlerei verdient

Zu den Verlierern zählt dagegen eher Bayer mit seinem klassischen Magenpräparat Iberogast. Laut Insight Health verlor Iberogast rund 15 Prozent auf knapp 100 Millionen Euro. Der Grund hierfür sind wahrscheinlich die Diskussionen, die sich in den vergangenen Jahren am Schöllkraut entzündeten, einem der Inhaltsstoffe von Iberogast. Die Pflanze aus der Familie der Mohngewächse soll, so der Verdacht, leberschädigend wirken, was Bayer bestreitet. Das Unternehmen sieht ein positives Nutzen-Risiko-Profil und verweist auf zahlreiche Studien, welche die Sicherheit von Iberogast bestätigt hätten. Jahrelang stritt sich Bayer mit der deutschen Arzneibehörde darum, einen entsprechenden Warnhinweis in den Beipackzettel aufzunehmen.



Insgesamt erscheinen jedoch auch die Aussichten für 2020 erfreulich. Den Deutschen wird das Interesse für die Magen- und Darmregion so schnell nicht vergehen. Und das nicht nur zu Weihnachtszeit.