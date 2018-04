Deutsche Discounter in Großbritannien : „Es wird schwer, den Aufstieg von Aldi und Lidl zu bremsen“

Herr Planer, die deutschen Discounter sind in England seit Jahren auf Erfolgskurs. Wird sich die Entwicklung fortsetzen?

Großbritannien ist für Aldi und Lidl einer der wichtigsten Wachstumsmärkte in Europa. Nach unseren Prognosen wird sich daran so schnell auch nichts ändern. Wir gehen davon aus, dass Aldi die Filialzahl auf der Insel in den kommenden fünf Jahren auf rund 1050 steigern wird. Lidl dürfte dann knapp über 1000 Märkte betreiben. Die Bruttoumsätze von Lidl sehen wir 2023 bei 10,4 Milliarden Pfund, die von Aldi sogar bei 15,7 Milliarden Pfund.