Deutsche Post Strategie 2025: „Keine Revolution, eher eine Evolution“

Auf den ersten Blick sind die Streetscooter kein Misserfolg für die Post: 2014 hatten die Bonner die Aachener Jungfirma Streetscooter übernommen. Ende August nahm DHL den zehntausendsten E-Scooter für die Paketzustellung in Betrieb – ein Fünftel der Konzernflotte fährt somit elektrisch. Der nun für das deutsche Brief- und Paketgeschäft zuständige Vorstand Tobias Meyer hat das Ziel ausgerufen, die Logistik bis zum Jahr 2050 emissionsfrei zu gestalten. Dazu hat die Post 13.500 Ladesäulen an ihren Depots und Zustellbasen installiert. Allerdings weiß der Konzern nicht so recht, wohin mit dem Zukauf: Die Streetscooter-Werke in Düren und Aachen könnten pro Jahr bis zu 20.000 Fahrzeuge der Modelle „Work“ und „Work L“ produzieren. Doch diese Menge wird bislang nicht ausgeschöpft. Das größere Modell „Work XL“ wird in Zusammenarbeit mit US-Autobauer Ford produziert. Doch auch hier hört man wenig Neues. Frank Sportolari, Deutschlandchef des Wettbewerbers UPS, erklärte noch im August, die Streetscooter seien für ihre Zwecke nicht zu gebrauchen.