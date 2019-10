Noch sind die deutschen Manager skeptisch, was ihre eigene Performance angeht: So glauben 36 Prozent, dass das eigene Unternehmen nicht „digital mature“ sei, sondern ordnen sich im Entwicklungsstadium ein. Damit äußern sich die Deutschen verglichen mit allen anderen befragten Ländern verhaltener, was das Vertrauen in die eigene Digitalisierung angeht – knapp vor Frankreich, bei denen sich nur 35 Prozent als digital ausgereift bezeichnen. Lediglich knapp ein Fünftel der Befragten aus Deutschland sehen sich als digitale Führer. Hier wiederum liegen Unternehmen aus den USA vorne: Rund zwei Drittel aller befragten Manager aus diesem Land ordnen ihr Unternehmen in der höchsten Stufe ein.