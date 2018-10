Discounter Aldi steigert erstmals nach Jahren den Gewinn in Großbritannien

Die Kundenzahl legte 2017 um rund 1,1 Millionen auf 15,8 Millionen zu, so Hurley. „Während andere Lebensmittelhändler in ihren Bemühungen, Kunden zurückzugewinnen, mehr Komplexität in ihre Geschäfte bringen, halten wir uns an das, was Aldi am besten kann – clever einkaufen, schlank bleiben, die Qualität verbessern und die Preise niedrig halten“, betont Hurley.