E-Commerce 2018 Zweistellig wachsen? Willkommen im Onlinehandel

Das einzige Segment, das in der Statistik des bevh verlor, war die Rubrik „Sonstiges“. Sie schrumpfte von 1,089 Milliarden Euro in 2017 auf 917 Millionen Euro in 2018 – auch wenn unklar bleibt, was angesichts von fünf Clustern mit 19 Kategorien alles unter „Sonstiges“ fällt. Ein Teil davon sind laut bevh E-Zigaretten oder bestimmte Medizinprodukte.