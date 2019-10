E-Zigaretten Das sind die beliebtesten und die unbeliebtesten E-Zigaretten-Marken

Im Netz setzt sich Innokin als beliebtester Anbieter durch. Mit 97 Prozent fallen nahezu alle wertenden Kommentare über die chinesische Firma positiv aus. Die Nutzer heben hier insbesondere den erleichterten Umstieg von der traditionellen Zigarette auf die vermeintlich gesündere Variante hervor. Punkten kann auch der Anbieter Joyetech, der 94 Prozent der Nutzer überzeugt, jedoch im Vergleich zur Konkurrenz am wenigsten diskutiert wird. Auf dem dritten Platz landet der Hersteller Lynden mit 89 Prozent zufriedenen Nutzern. Der niedrige Preis der Produkte steht dabei im Fokus der Nutzer-Kommentare. Die Top Fünf komplettieren Wismec und Uwell mit 81 beziehungsweise 79 Prozent positiver Resonanz.



Schlecht weg kommt hingegen der chinesische Hersteller Smok: Nur jeder fünfte Nutzer äußerte sich positiv über die Produkte der Marke aus Hongkong, die in ebenfalls etwa einem Viertel aller Beiträge diskutiert wird. Mängel in der Qualität sind meist Auslöser der kritischen Äußerungen. Auch über die mit vielen Werbemillionen in den Markt gedrückte Iqos lassen die Nutzer viel Dampf ab. Mit 66 Prozent fallen die Kommentare mehrheitlich negativ aus, was meist an Nutzungs- und Verständnisproblemen liegt. Die Kritik am Produkt aus dem Hause Philip Morris kommt darüber hinaus überwiegend aus der versierten E-Zigaretten-Community.