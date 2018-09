Eigenständigkeit nicht verhandelbar Online-Modehändler Zalando will keine Anteile abgeben

FrankfurtEuropas größter Online-Modehändler Zalando hat sich zur Eigenständigkeit bekannt. „Wir wollen keine Anteile verkaufen“, sagte Co-Chef David Schneider der „Welt am Sonntag“ mit Blick auf Spekulationen, wonach der US-Konzern Amazon an den Berlinern interessiert sei. „Da gibt es noch viel zu viel, was wir mit Zalando vorhaben.“ Schneider leitet den MDax-Konzern mit Rubin Ritter und Robert Gentz als gleichberechtigtes Trio.