Kaum einer wirkt in der Öffentlichkeit harmloser als Amazon-Chef Jeff Bezos. Der reichste Mann der Welt liebt es, Anekdoten aus einer Kindheit zu erzählen, so wie kürzlich bei einer Preisverleihung in Berlin. Meistens handeln sie von seinem schlauen Großvater und dessen Ranch. Eine von Opas Weisheiten erhielt der junge Bezos während einer Autofahrt verabreicht. Im Radio lief eine Anti-Raucher-Werbung. Darin wurde vorgerechnet, wie viele Lebensminuten eine Zigarette kostet. Als Bezos auf der Rückbank ausgerechnet hatte, wie wenig Zeit seiner rauchenden Oma wohl noch blieb, brach diese in Tränen aus. „Du wirst eines Tages verstehen“, meinte daraufhin sein Großvater, „ es ist schwieriger, freundlich zu sein als clever.“