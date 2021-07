Elektromobilität: Vulcan Energy liefert jetzt Lithium an LG

Das Lithium-Hydroxid kann aus dem Wasser extrahiert werden, das dann wieder in die Tiefe zurückfließt. Bis 2024 sollen in zwei Anlagen 15.000 Tonnen davon im Jahr gewonnen werden. In der zweiten Phase ab 2025 plant die Firma drei weitere Anlagen für ein Volumen von 40.000 Tonnen. Das wäre genug Lithium für die Batteriezellen von einer Million E-Autos. Nach früheren Angaben werden dafür Investitionen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro gebraucht.