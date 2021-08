Ethylenoxid sorgt für Rückrufwelle Jetzt auch noch Seitenbacher

Zuletzt waren vor allem in Lieferungen des als Verdickungsmittel und Stabilisator eingesetzten Johannisbrotkernmehls Rückstände von Ethylenoxid entdeckt worden. In der Folge hatte der Nahrungsmittelkonzern Mars einzelne Chargen Eiscreme der Marken Snickers, Bounty, Twix und M&M's zurückgerufen. Dem Unternehmen zufolge sind die Konzentrationen von ETO aber nur sehr gering, auch weil die betroffene Zutat Johannisbrotkernmehl nur in kleinen Mengen eingesetzt worden sei.